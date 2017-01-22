 Liderde sarı alarm – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Liderde sarı alarm

    Liderde sarı alarm
    Lider 'de karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan , ve , sarı-lacivertli takım ile oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta Başakşehir'in ile evinde oynayacağı mücadelede görev alamayacak.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:33
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