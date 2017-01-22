Belözoğlu 300. maçına çıkıyor
Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede forma giymesi halinde Süper Lig kariyerindeki 300. maçına çıkacak. 36 yaşındaki Emre, profesyonel kariyerinde Süper Lig'de, Galatasaray ile 102, Fenerbahçe'yle 159 ve Başakşehir'de 38 olmak üzere 299 maçta görev yaptı. Emre, kendisi için ayrı bir önemi olan bu karşılaşmayla birlikte ligde 3. kez "dalya" diyecek.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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