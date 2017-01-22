 Belözoğlu 300. maçına çıkıyor – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Belözoğlu 300. maçına çıkıyor

    Belözoğlu 300. maçına çıkıyor
    Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, ile yapacakları mücadelede forma giymesi halinde Süper Lig kariyerindeki 300. maçına çıkacak. 36 yaşındaki Emre, profesyonel kariyerinde Süper Lig'de, Galatasaray ile 102, Fenerbahçe'yle 159 ve Başakşehir'de 38 olmak üzere 299 maçta görev yaptı. Emre, kendisi için ayrı bir önemi olan bu karşılaşmayla birlikte ligde 3. kez "dalya" diyecek.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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