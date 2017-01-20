Başakşehir’den anlamlı kampanya

Kızılay’a kan bağışı yapanlar, Başakşehir maçına bilet kazanacak

BAŞAKŞEHİR Futbol Kulübü, kan bağışını teşvik için "Başakşehir için 1, hayat için 1000 olalım" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile Türk Kızılayına destek verdi. Organizasyona Başakşehir kaptanları Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir de katıldı. Bağışı yapanlar, Başakşehir takımının 30 Mart'a kadar iç sahada oynayacağı maçlara bilet kazanacak.