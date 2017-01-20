Başakşehir’den anlamlı kampanya
Kızılay’a kan bağışı yapanlar, Başakşehir maçına bilet kazanacak
BAŞAKŞEHİR Futbol Kulübü, kan bağışını teşvik için "Başakşehir için 1, hayat için 1000 olalım" sloganıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi ile Türk Kızılayına destek verdi. Organizasyona Başakşehir kaptanları Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir de katıldı. Bağışı yapanlar, Başakşehir takımının 30 Mart'a kadar iç sahada oynayacağı maçlara bilet kazanacak.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Başakşehir’den anlamlı kampanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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