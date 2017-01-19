 Liderde 2 imza – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Liderde 2 imza

    Liderde 2 imza
    Süper Lig'in namağlup lideri M.Başakşehir, ve ile sözleşme yeniledi. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek 29 yaşındaki sağ bek Uğur ve 29 yaşındaki sol bek Ferhat ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. İki futbolcu da 2014-15 sezon başı takıma katılmıştı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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