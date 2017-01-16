Medipol Başakşehir Caiçara’yı açıkladı
Medipol Başakşehir, Schalke 04’den transfer edilen Junior Caiçara ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Junior Caiçara kimdir?
Caiçara, kariyerine Brezilya'nın Santo Andre takımında başlayıp sırasıyla, Bulgar ekibi Ludogarets, Portekiz ekibi Gil Vicente ve son olarak Alman Schalke 04 takımlarının formasını giydi. Junior Caiçara, toplamda oynadığı 240 maçta 5 gol ve 31 asist yaptı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:22
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Toplam 5
Yorum
AGRESİF Alınan ve gelecek olanlar Cheidju kalitesindemi?Yapılan saçmalık...
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Toplam 4
Yorum
izmirli mehmet topzlr alper potuklr nasıl transfr edıldı,bu ulkye kin gütmeyi,her maç kaybettiğide taraftarı uyutp suçu sağa sola atmayı kım gtrdi?
- "Gerekirse kadro dışı bırakırız"
Toplam 4
Yorum
A.B MEHMET EKİCİYİ KADRO DIŞI BIRAKSIN 6 AY SONRA KONTRATI BİTİYOR, FENERE BEDAVA GELİR FENERBAHÇE 2 MİLYON EURO BONSERVİSİ ÖDEMEZ KİM KARLI
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