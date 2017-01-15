Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı
Başakşehir, Schalke 04'te top koşturan Junior Caiçara'yı transfer etti.
27 yaşındaki Brezilyalı'nın transferini FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, 'yüzde yüz futbol' canlı yayınında açıkladı. Dilmen, Başakşehir'in Schalke'nin sağ beki için 3 milyon euro bonservis ödeyeceğini belirtti.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:50
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 35
Yorum
austin bu kadarına artık yuh..resmen kışkırtma var..ya sen önce bi takımına bak bu maçın hakkı ne onu bi düşün iyi ki hakemler var yoksa napacaklar
- Advocaat transfer istedi
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 ALT LIGDEKI DENIZLIYE 4 CEKMEKLE OLMUYORMUS DEMEK BEYLER FENER NEDENSE HEP COK SAYIF RAKIPLERE KARSI YAPIYOR HAZIRLIK MACLARINI SONUC ORTADA
- 2 yıllık 5 milyon euro
Toplam 13
Yorum
ababa Artık kişileri değil TAKIMI SEVME ZAMANIDIR...BEŞİKTAŞ lı TARAFTARLAR OLARAK BUNA ALIŞMALIYIZ..Olcay gibi Q7 ninde GİTME ZAMANIDIR. yaşı 33
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