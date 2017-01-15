 Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    15 Ocak 2017, Pazar
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    Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı

    Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı

    Başakşehir, 'te top koşturan 'yı transfer etti.

    Süper Lig lideri Başakşehir, Bundesliga'da takımında sağ bek pozisyonunda forma giyen 'yı renklerine bağladı.

    27 yaşındaki Brezilyalı'nın transferini FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, 'yüzde yüz futbol' canlı yayınında açıkladı. Dilmen, Başakşehir'in Schalke'nin sağ beki için 3 milyon euro bonservis ödeyeceğini belirtti.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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