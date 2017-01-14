Rotman Kayserispor'da
Medipol Başakşehir, Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman'ı sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, Rotman'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a gitmesi konusunda sarı-kırmızılı kulüple anlaştıklarını belirtti.
Saral, bugünkü Kayserispor maçından sonra Rotman'ın transferinin resmiyet kazanacağını dile getirdi.
Turuncu-lacivertli kulüple 2018 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan Rotman, ligin 16 haftalık ilk bölümünde hiç forma giyemedi, yalnızca 3 maçta ilk 18'de yer aldı. Sloven oyuncu, Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası'da oynadığı 3 maçta ise 90'ar dakika sahada kaldı.
Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde de Senegalli Cheikhou Dieng'i, sezon başında transfer edildiği Avusturya ekibi Saint Pölten'e, sezon sonuna kadar kiralık olarak göndermişti.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:56
- Dev tehlike
Toplam 9
Yorum
Kıt Arkadaşlar bu borç listesi gelirleri oranına göre hesaplanmaktadır. Beşiktaşın geliri diğer 3 büyükler arasında en fazla olanı.
- ''Paramı verin gideyim''
Toplam 10
Yorum
GSli1905 Isde böyle yapisirlar (hakli olarak).Disarda verilen Rakamlara bakin,birde Türkiyede !
- G.Saray zorlu virajda
Toplam 7
Yorum
ya sabır muslera,carole,hakan,ahmet,linnes,de jong,selçuk,sneijder,podolski,eren,rodrigues 4,3,3 gs kadrosu budur sabri josue nedir ya
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