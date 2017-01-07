 Eto'o da şok gelişme! – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Eto'o da şok gelişme!

    Eto'o da şok gelişme!

    Süper Lig'in lideri , Egemen Korkmaz ve İrfan Can Kahveci gibi 2 önemli ismin transferini tamamlamasının ardından sürpriz bir hamlede daha bulundu.

    Şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek isteyen İstanbul ekibi flaş transferlerine bir yenisi daha eklemek istiyor. Transfer dönemine fırtına gibi giren , gündemine sürpriz bir ismi aldı.

    'ın uzun süredir takip ettiği ve transfer görüşmelerini sürdürdüğü için Başakşehir de devreye girdi.

    Başakşehir cephesinin Antalyaspor ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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