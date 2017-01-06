 Beşiktaş'a şok haber! – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    'a şok haber!

    Beşiktaş'a şok haber!
    Süper Lig'in lideri , Egemen Korkmaz ve İrfan Can Kahveci gibi 2 önemli ismin transferini tamamlamasının ardından sürpriz bir hamlede daha bulundu.

    Başakşehir, 'ın da talip olduğu için Antalyaspor ile görüşmelere başladı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:05
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