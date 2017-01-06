Beşiktaş'a şok haber!
Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Egemen Korkmaz ve İrfan Can Kahveci gibi 2 önemli ismin transferini tamamlamasının ardından sürpriz bir hamlede daha bulundu.
Başakşehir, Beşiktaş'ın da talip olduğu Samuel Eto için Antalyaspor ile görüşmelere başladı.
Başakşehir, Beşiktaş'ın da talip olduğu Samuel Eto için Antalyaspor ile görüşmelere başladı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:05
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ligi datome haberi gözlerim yaşararak okudum. bir fenerbahçeli olarak galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.
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