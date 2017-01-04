Egemen Korkmaz imzayı attı
Medipol Başakşehir, İsviçre İkinci Futbol Ligi takımlarından Wil 1900'de forma giyen savunma oyuncusu Egemen Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci'yi alarak ilk hamlesini gerçekleştiren Medipol Başakşehir, Egemen Korkmaz'ı da renklerine bağlamış oldu.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:52
- Moyes görüşmeye çağırdı
Toplam 8
Yorum
Lens Kardesim sen bikere wiel ve emenikeyi kadro disi birakmissin.Sunderland bilmiyomu bu oyuncularin kadro disi birakildiklarini? Eger bu oyuncular katki saglasaydi zaten kadro disi kalmazlardi yani sunderlande lens hayirli olsun...
- 7 yıl sonra bir ilk
Toplam 4
Yorum
6saray stochveatıfgizliforvettirsatılamazzzz
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 18
Yorum
MMM BU SENE FENER İPİ KOPARACAK GİBİ..AKILLI TRANSFER POLİTİKASI VAR.GÜNEŞ UYUMA.
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