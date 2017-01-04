 Egemen Korkmaz imzayı attı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Egemen Korkmaz imzayı attı

    Egemen Korkmaz imzayı attı

    Medipol Başakşehir, İsviçre İkinci Futbol Ligi takımlarından Wil 1900'de forma giyen savunma oyuncusu Egemen Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci'yi alarak ilk hamlesini gerçekleştiren Medipol Başakşehir, Egemen Korkmaz'ı da renklerine bağlamış oldu.

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:52
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