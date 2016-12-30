 Egemen Başakşehir’de – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Egemen Başakşehir’de

    Egemen Başakşehir’de
    Başakşehir yönetimi, , Türkiye'de Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan daha sonra İsviçre'de Wil 1900 takımında forma giyen ile el sıkıştı. 34 yaşındaki defans oyuncusu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Resmi imzalar ise 4 Ocak'ta atılacak
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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