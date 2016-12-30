Egemen Başakşehir’de
Başakşehir yönetimi, , Türkiye'de Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan daha sonra İsviçre'de Wil 1900 takımında forma giyen Egemen Korkmaz ile el sıkıştı. 34 yaşındaki defans oyuncusu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Resmi imzalar ise 4 Ocak'ta atılacak
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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