Abdullah Avcı'dan 2017 dileği
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe’yi 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, ligi ve kupayı namağlup ve lider bitirmenin kendileri adına harika olduğunu söyledi.
2016'nın kendileri için çok güzel geçtiğini ifade eden Avcı, "Ligi ve kupayı namağlup ve zirvede tamamlamak önemliydi. Harika başladık, harika geliştirdik, harika sonuçlandırdık. Göztepe'nin başında kardeşim gibi sevdiğim bir teknik direktörleri var. Onlara da canı gönülden başarılar diliyorum. Umarım 2017 yılı ülkemiz adına daha güzel geçer" diye konuştu.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:35
- Onazi hüngür hüngür ağladı
Toplam 26
Yorum
Oğuz Sanki hepsi dünya yıldızı bir bu çocuk kötü hepsi aynı al birini vur ötekine bizim taraftarıda anlamak zor
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 22
Yorum
soruyorum stoper ve liberolara rekor paralar ödedik..başakşehir bizden daha iyi..eyyy aziz bir yerlerde yanlış mı yaptın.
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 22
Yorum
kafa karışıklığı param yok diyorlar..sonra para sorun değil diyorlar..yasak var diyorlar..fener çok şey diyor kısaca..ve tezatlıklar var..
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