 Abdullah Avcı'dan 2017 dileği – Fotomaç – 28 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'dan 2017 dileği

    Abdullah Avcı'dan 2017 dileği

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe’yi 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü , ligi ve kupayı namağlup ve lider bitirmenin kendileri adına harika olduğunu söyledi.

    Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Göztepe ile karşılaşan Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, rakibini 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , oyunun genelde kendi üstünlükleriyle geçtiğini ifade ederek, "Üstün olduğumuz dakikalarda golü bulduk. İkinci yarının ilk 15 dakikası daha farklı öne geçebilirdik, Göztepe de golü bulabilirdi" dedi.

    2016'nın kendileri için çok güzel geçtiğini ifade eden Avcı, "Ligi ve kupayı namağlup ve zirvede tamamlamak önemliydi. Harika başladık, harika geliştirdik, harika sonuçlandırdık. Göztepe'nin başında kardeşim gibi sevdiğim bir teknik direktörleri var. Onlara da canı gönülden başarılar diliyorum. Umarım 2017 yılı ülkemiz adına daha güzel geçer" diye konuştu.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abdullah Avcı'dan 2017 dileği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.