Video hakem denenmeli
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, video hakem uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar denenecektir. Bizim dışımızda gelişecek şeyler. Nostalji olarak bakıldığında sanki doğasını bozuyor gibi ama şimdiki süreçte bakıldığında da içinde olması gereken bir süreç gibi duruyor. Bekleyip göreceğiz" dedi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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