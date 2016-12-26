 Video hakem denenmeli – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Video hakem denenmeli

    Video hakem denenmeli
    Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , video hakem uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar denenecektir. Bizim dışımızda gelişecek şeyler. Nostalji olarak bakıldığında sanki doğasını bozuyor gibi ama şimdiki süreçte bakıldığında da içinde olması gereken bir süreç gibi duruyor. Bekleyip göreceğiz" dedi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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