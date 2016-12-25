Başakşehir’e çelme
Yenilgisiz lider Başakşehir, küme düşme hattındaki Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 72. dakikada konuk takımın sayılmayan golü tartışmaya yol açtı...
Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Lige verilecek araya galibiyetle girmek isteyen yenilgisiz lider, 43. dakikada Attamah'ın enfes golüyle 1-0 öne geçti. Soyunma odasına üstün giden Başakşehir, 52'de Adanaspor'un golüyle şoke oldu! Bu dakikada Cem'in şutunda kaleci Volkan'ı geçen topu, boş durumdaki Magaye ağlara yolladı: 1-1.
2016 YILININ LİDERİ OLDU
Beraberlik sonrasında Başakşehir hocası Abdullah Avcı 60. dakikadan itibaren hücum kozlarını sahaya sürdü. Adanaspor kalesini abluka altına alan Başakşehir aradığını 72. dakikada buldu ama yan hakem golü vermedi. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 36'ya yükselterek 2016 yılını lider bitirdi. Adanaspor ise puanını 10 yaptı. Maç sonrası her iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
İRFAN CAN ÇOK KALİTELİ
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı yeni transferleri İrfan Can hakkında şunları söyledi: "Çok kaliteli bir isim. Birkaç pozisyonda oynayabilir. Onu hem takıma hem Türk Futboluna kazandıracağız. İrfan'a inanıyorum. Çok çalışıp bize önemli katkılar verecek. Transferde bizi tercih eden G.Birliği'ne de teşekkür ederiz."
HAKEMLER FORMSUZ!
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana önünde iyi oynamadıklarını ancak maçı kazanacak pozisyonlara girdiklerini söyledi. Avcı, "İkinci yarıda oyundan düştük" dedi. Genç hoca geçersiz sayılan golleri için ise "Bana hemen haber geldi. Pozisyon temiz golmüş. Hakem arkadaşlar malesef formsuz" dedi.
2016 YILININ LİDERİ OLDU
Beraberlik sonrasında Başakşehir hocası Abdullah Avcı 60. dakikadan itibaren hücum kozlarını sahaya sürdü. Adanaspor kalesini abluka altına alan Başakşehir aradığını 72. dakikada buldu ama yan hakem golü vermedi. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 36'ya yükselterek 2016 yılını lider bitirdi. Adanaspor ise puanını 10 yaptı. Maç sonrası her iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
İRFAN CAN ÇOK KALİTELİ
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı yeni transferleri İrfan Can hakkında şunları söyledi: "Çok kaliteli bir isim. Birkaç pozisyonda oynayabilir. Onu hem takıma hem Türk Futboluna kazandıracağız. İrfan'a inanıyorum. Çok çalışıp bize önemli katkılar verecek. Transferde bizi tercih eden G.Birliği'ne de teşekkür ederiz."
HAKEMLER FORMSUZ!
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adana önünde iyi oynamadıklarını ancak maçı kazanacak pozisyonlara girdiklerini söyledi. Avcı, "İkinci yarıda oyundan düştük" dedi. Genç hoca geçersiz sayılan golleri için ise "Bana hemen haber geldi. Pozisyon temiz golmüş. Hakem arkadaşlar malesef formsuz" dedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Başakşehir’e çelme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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