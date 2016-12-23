"Kimsenin beklediği bir şey değildi"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezona başlarken, ligde ilk yarının son haftası itibarıyla zirvede bulunmalarını beklemediklerini söyledi.
Avcı, sezon başı planlarında bu yıl da mutlaka ilk 4 içinde olmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "İlk dört içinde olacağımızı zaten bekliyorduk, bu üç olurdu, iki olurdu ama şu an itibarıyla birinciyiz. Tabii daha yolun yüzde 50'sine bile gelmedik. Zihinsel olarak daha iyi hazırlanıp, sağlıklı bir şekilde ikinci yarıya girmek istiyoruz. Çünkü ikinci yarı, maçlar daha zor olacak." diye konuştu.
- "2016'yı hem namağlup hem de lider bitirmek istiyoruz"
Ligde ilk yarının son haftasında deplasmanda Adanaspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Avcı, rakiplerinin 17. sırada yer almasının maçın kolay olacağı anlamına gelmediğini belirtti.
"Bu tür maçlar, en zor maçlardır" diyen Abdullah Avcı, "Biri ligin en altından bir sıra üste çıkmış bir takım, biz de ligin tepesindeyiz. Bu maçların zihinsel konsantrasyonu daha zordur. Ancak bundan güzel bir ortam olamaz, bizim için harika bir durum var, zirvedeyiz. 2016'yı hem namağlup hem de lider bitirmek istiyoruz. Adanaspor ile tüm yılın emeğinin karşılığını alacağımız bir maça çıkacağız. Umarım 2016'yı mutlu kapatırız." ifadelerini kullandı.
Avcı, ligde ve kupada neredeyse tamamı farklı oyunculardan kurulu iki takımla mücadele ettiklerini ve tüm futbolcularının performansından memnun olduğunu bildirdi.
Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, takımdaki sakat oyuncuların durumuyla ilgili olarak ise "Hakan'ın sakatlığı devam ediyor. Mahmut, 2 gündür takımla çalışıyor, bugün de özel bir çalışması vardı. Onunla ilgili kararı maç günü vereceğiz. Emre de sağlıklı. Önceki 2 hafta tedavisi vardı, şu an en ufak bir problemi yok. Cumartesi günü o da bizimle beraber olacak." açıklamasını yaptı.
- "Emre'nin oynama isteği ağır basıyor"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli formayı giymeye devam edecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Biz Emre'nin hep sahanın içerisinde oyun oynamasını isteriz. Top onun ayağına gelince bizi rahatlatan bir oyuncu, iyi bir lider. Takımı iyi organize ediyor, ben oynamasından yanayım. Emre çok tecrübeli bir oyuncu, nasıl bir karar verecekse ona destek olacağız. Tabii zaman zaman bu konuyu konuşuyoruz ama şu an itibarıyla Emre'nin oynama isteği ağır basıyor gibi gözüküyor. Biz de buna destek veririz."
Takım içinde şampiyonluk ya da namağlup kelimelerini kesinlikle kullanmadıklarını dile getiren Abdullah Avcı, "Dışarıda da bunun konuşulmasını istemiyorum. Parça parça gidiyoruz. Bunları daha ileriki haftalarda konuşmak daha sağlıklı olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:24
- Carole’un zammı Chedjou’yu takıldı
Toplam 1
Yorum
1905 O zammı yapın Yasinede yapın, beş milyonluk adamdan daha çok omuz verdiler.
- Yeter artık; düşün yakamızdan!
Toplam 4
Yorum
koca cimbomlu hani snejder ilk kez taktik idmanlara baslamistiniz bu adamla ne oldu ise yaramadimi...bu adam taktik biliyormu tartisilir ben oyun icinde daha hic gormedimde anca yasinle brumanin yerini degistiriyor baska bildigi yok. arkadas paftan adam al koy onlari egit bari oda yok...ereni niye oynatiyorsun gonder pafa orda bile oynayamaz ya...takimda disiplin sifir al birini vur digerine ...basta adam olmazsa olacagi bu...
- Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
Toplam 6
Yorum
yorum saçma sapan yorumlar....fenerliler ters manyel yapıyorlar...diyet borcu ödeyecek falan diyerek fenere yapılacak kıyakları şimdiden örtmeye çalışıyorlar....
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