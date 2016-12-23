Başakşehir, F.Bahçe'nin de ilgilendiği oyuncuyla anlaştı
Medipol Başakşehir, adı Fenerbahçe'yle de anılan Gençlerbirliği'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'yle anlaşmaya vardı... Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral da daha önce yaptığı açıklamada Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaştıklarını belirtmişti...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İrfan Can, Medipol Başakşehir'le anlaştı. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, daha önce yaptığı açıklamada genç orta saha oyuncusunu kadrolarında görmek istediklerini belirtmişti.
"ONUNLA DAHA DA GÜÇLENDİK"
Başkent ekibine 1 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ve yüzde 10 satış payı verilecek. Asbaşkan Saral, "Onunla daha güçlendik" dedi. Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, İrfan Can Kahveci'nin transferi için kulübü Gençlerbirliği ile anlaştıklarını açıkladı. Başkent ekibinin İrfan için 1 milyon 700 bin euro bonservis bedeli alacağı ve yüzde 10 satış payı konusunda da el sıkışıldığı öğrenildi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi ilk devrenin bitmesiyle resmiyete kavuşturulacak.
GENÇ VE YETENEKLİ
İrfan Can'ın takımda görmek istedikleri isimlerden biri olduğunu dile getiren Saral, şöyle konuştu: İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile anlaştık, İrfan Can da bize katılmak istiyor. İkinci yarıdaki büyük hedeflerimize yardımcı olacak bir oyuncu. Çok genç ve çok yetenekli. Abdullah hoca ile birlikte daha büyük bir yıldız olacaktır. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:42
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Beşiktaşta kesinlikle quaresma BJK de kalmalı kesinlikle!!!..çoook iyi oyuncu sağ kanatta ortası pasları çook iyi bence hatta gerekirse ciddi forvet dahi olur hoca izin verise..taam bi futbol okulu..öğrenilecek çok şeyi var abartı değil gerçekten öyle..
- Depay el yakıyor
Toplam 5
Yorum
SLoRd Emenike Weil ve Neustader Stoch Rvp Ozan Volkan Şen satın gelen para ile Depayı alın 10 numara alın birde iyi bir golcü bu takım tutulmaz
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 11
Yorum
Berna Merhaba.. beşiktaşta een iyi oyuncu hatta Türk ligindede en iyiler arasında Quaresma var..bunu çook kişi biliyor..gerçekten çook iyi oyuncu Ronaldo Messi tarzı oyunu hızı.. adam eksiltmesi..ve "adrese teslim pasları-ortaları" isterse atabileceği golleri ile quaresma çook iyi oyuncu..BEŞİKTAŞ kesinlikle O nu takımda tutmalı.son cümle..:ve ayrıca oyunu ciddiye alışı içindeki sessiz oyun şevki ve hırsıyla kendini taam oyuna maça veriyor..oyunundan belli zaten..başarılar ..
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