Başakşehir, F.Bahçe'nin de ilgilendiği oyuncuyla anlaştı
Medipol Başakşehir, adı Fenerbahçe'yle de anılan Gençlerbirliği'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci'yle anlaşmaya vardı... Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral da daha önce yaptığı açıklamada Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaştıklarını belirtmişti...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İrfan Can, Medipol Başakşehir'le anlaştı. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, daha önce yaptığı açıklamada genç orta saha oyuncusunu kadrolarında görmek istediklerini belirtmişti.
İşte Saral'ın açıklamaları:
"İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gençlerbirliği Kulübü ile büyük ölçüde anlaştık, artık son detayları görüşüyoruz. Bonservis bedeli olan 2 milyon avroyu biraz düşürmeye çalışıyoruz. Ayrıca bizden giderse Gençlerbirliği'nin talep ettiği yüzde 15'lik pay üzerinde de konuşuyoruz. İrfan Can ile de gelecek hafta başında görüşüp, bu transferi noktalamayı arzu ediyoruz."
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:41
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Toplam 5
Yorum
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- 9 maçtır gol bile yemedi
Toplam 2
Yorum
mehmetfb bence bunları amatör ligde oynatmak lazım gerçi orasıda çok bunlara
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 4
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Kar İki kanat da izleyiciyi doyuracaktır. artık. İyi transfer beğendim.
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