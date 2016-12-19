Medipol Başakşehir'de hedef 3'te 3
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 3. hafta maçında yarın, TFF 1. Lig ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
İzmir ekibi Göztepe de grupta oynadığı 2 maçı kazandı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu mücadelede, ligde az şans bulan oyuncularına görev vermesi bekleniyor. Turuncu-lacivertli takımda, Mahmut Tekdemir ve Hakan Özmert'in sakatlıkları bulunuyor.
Medipol Başakşehir ile Göztepe arasındaki maç, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak.
Grubun diğer maçında ise Yeni Amasyaspor ile Sivasspor mücadele edecek.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:04
- Belaya çattı!
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR İŞ ORAYA GELİRSE PAŞA PAŞA A2DE ÇIKAR İDMANLARA PARASINI ALMAK İSTİYORSA YOK ÖYLE DÜNYA. YENGEDEN DE BİZ PARA TALEP EDELİM FB ÜZERİNDEN RANT SAĞLADIĞI İÇİN BENCE?
- Cimbom'a kötü haber!
Toplam 13
Yorum
Ali Bakü Azerbaycandan Selam olsun turk kardesderimize. Arkadaslar bu takima bir teknik direktor ve bir sağbek çoookkkkk mutlaka lazim. Hoca maçi analiz ede bilmiyor. Kimin yerine kimin girmesini bilmiyor.
- Var mısın yok musun?
Toplam 2
Yorum
MEHMET EMENİKE VE WİEL'E YAZIK OLDU. BU DURUMDA BENİM GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAKİ İLK 11'İM:1 VOLKAN 2 ŞENER 3 H.ALİ 4 KJAER 5 MARTİN 6 M.TOPAL 7 LENS 8 AATİF 9 SOW 10 ALPER 11 STOCH YEDEKLERİ:12 ERTUĞRUL 13 OZAN 14 İSMAİL 15 ROMAN 16 SALİH 17 V.ŞEN 18 RVP SEVGİLİ FENERBAHÇEME BAŞARILAR DİLERİM.
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