Medipol Başakşehir'de hedef 3'te 3

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftayı lider kapatan turuncu-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek kupada 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

İzmir ekibi Göztepe de grupta oynadığı 2 maçı kazandı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu mücadelede, ligde az şans bulan oyuncularına görev vermesi bekleniyor. Turuncu-lacivertli takımda, Mahmut Tekdemir ve Hakan Özmert'in sakatlıkları bulunuyor.

Medipol Başakşehir ile Göztepe arasındaki maç, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak.

Grubun diğer maçında ise Yeni Amasyaspor ile Sivasspor mücadele edecek.