Visca rüzgarı

Turuncu-lacivertli takımın Bosna-Hersekli futbolcusu Edin Visca, Trabzonspor filelerini havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Visca, bu maç öncesinde attığı 5 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Mossoro'yu da yakaladı.

38. DAKİKADA TEZAHÜRAT

Tribünleri dolduran iki takım taraftarları, dakikalar Kayseri'nin plaka kodu olan 38'i gösterdiğinde "Kayseri" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratları yaparak, Kayseri'de yaşanan terör saldırısına tepkilerini gösterdiler.

Trabzonsporlu taraftarların yer aldığı tribünde de "Bir Ölür Bin Doğarız" ve "Vatan Sana Canım Feda" yazılı pankartlar açıldı.