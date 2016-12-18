Visca rüzgarı
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 15. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Turuncu-lacivertli takımın Bosna-Hersekli futbolcusu Edin Visca, Trabzonspor filelerini havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.
Visca, bu maç öncesinde attığı 5 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Mossoro'yu da yakaladı.
38. DAKİKADA TEZAHÜRAT
Tribünleri dolduran iki takım taraftarları, dakikalar Kayseri'nin plaka kodu olan 38'i gösterdiğinde "Kayseri" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratları yaparak, Kayseri'de yaşanan terör saldırısına tepkilerini gösterdiler.
Trabzonsporlu taraftarların yer aldığı tribünde de "Bir Ölür Bin Doğarız" ve "Vatan Sana Canım Feda" yazılı pankartlar açıldı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:49
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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