 Visca rüzgarı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Visca rüzgarı

    Visca rüzgarı

    Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 15. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

    Turuncu-lacivertli takımın Bosna-Hersekli futbolcusu , Trabzonspor filelerini havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

    Visca, bu maç öncesinde attığı 5 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Mossoro'yu da yakaladı.

    38. DAKİKADA TEZAHÜRAT
    Tribünleri dolduran iki takım taraftarları, dakikalar Kayseri'nin plaka kodu olan 38'i gösterdiğinde "Kayseri" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratları yaparak, Kayseri'de yaşanan terör saldırısına tepkilerini gösterdiler.

    Trabzonsporlu taraftarların yer aldığı tribünde de "Bir Ölür Bin Doğarız" ve "Vatan Sana Canım Feda" yazılı pankartlar açıldı.

    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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