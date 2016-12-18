 Visca 6 hafta sonra attı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Visca 6 hafta sonra attı

    Visca 6 hafta sonra attı
    'e 3 puanı getiren golü kaydeden , ligde 6 hafta sonra golle tanışırken, bu sezonki 5. sayısını atmış oldu. Daha önce Kasımpaşa, Alanya ve Akhisar (2) mücadelelerinde gol sevinci yaşayan Bosna Hersekli orta saha oyuncusunun 4 de asisti bulunuyor. 26 yaşındaki Visca, karşılaşma sonrası "Önemli bir virajı kazasız döndük. Gelecek haftaki maçı da kazanıp devre arasına lider girmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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