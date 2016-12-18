Emre sert tepki gösterdi!

Süper Lig'de lider Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Yenilgisiz liderliğini sürdüren İstanbul ekibinde kaptan Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından maç içinde kendisine edilen küfürler içinserzenişte bulundu.

Kayseri'deki şehitlerimize rahmet dileyen Emre, yayıncı kuruluşa yaptığı açıkalamada "Gerek polisimiz, gerek askerimiz, biz bugün rahat oynuyorsak, onların sayesinde uyuyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah ailelerine sabır versin, bunlar kolay süreçler değil" sözlerini kullandı.

Trabzonspor taraftarlarına tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Maçtan önce sahaya çıktığımızda önce 'Allah, bismillah, Allahuekber', sonra bana ana avrat küfürler. Yakışıyor mu? Sizler ülke için mi buraya geliyorsunuz, Emre Belözoğlu'na küfretmek için mi geliyorsunuz?" dedi.

Kendisine küfreden Trabzonspor taraftarına hakkını helal etmeyeceğini belirten yıldız isim, "Ben 36 yaşına geldim, benim annem, eşim bunları hak etmiyor. Trabzon dediğin yer, bu ülkenin en milliyetçi insanlarının yetiştiği yer. Yarın bir gün bunlara hakkımı helal etmeyeceğim. Bunlar benim helalliğimi almadan bir zaman geçiremeyecekler" diye konuştu.