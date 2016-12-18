Emre sert tepki gösterdi!
Başakşehir'in deneyimli yıldızı Emre Belözoğlu, 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından kendisine küfürlü tezahüratlarda bulunan taraftarlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de lider Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Yenilgisiz liderliğini sürdüren İstanbul ekibinde kaptan Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından maç içinde kendisine edilen küfürler içinserzenişte bulundu.
Kayseri'deki şehitlerimize rahmet dileyen Emre, yayıncı kuruluşa yaptığı açıkalamada "Gerek polisimiz, gerek askerimiz, biz bugün rahat oynuyorsak, onların sayesinde uyuyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah ailelerine sabır versin, bunlar kolay süreçler değil" sözlerini kullandı.
Trabzonspor taraftarlarına tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Maçtan önce sahaya çıktığımızda önce 'Allah, bismillah, Allahuekber', sonra bana ana avrat küfürler. Yakışıyor mu? Sizler ülke için mi buraya geliyorsunuz, Emre Belözoğlu'na küfretmek için mi geliyorsunuz?" dedi.
Kendisine küfreden Trabzonspor taraftarına hakkını helal etmeyeceğini belirten yıldız isim, "Ben 36 yaşına geldim, benim annem, eşim bunları hak etmiyor. Trabzon dediğin yer, bu ülkenin en milliyetçi insanlarının yetiştiği yer. Yarın bir gün bunlara hakkımı helal etmeyeceğim. Bunlar benim helalliğimi almadan bir zaman geçiremeyecekler" diye konuştu.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:59
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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