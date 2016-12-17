Visca rüzgarı
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 15. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Turuncu-lacivertli takımın Bosna-Hersekli futbolcusu Edin Visca, Trabzonspor filelerini havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.
Visca, bu maç öncesinde attığı 5 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Mossoro'yu da yakaladı.
38. DAKİKADA TEZAHÜRAT
Tribünleri dolduran iki takım taraftarları, dakikalar Kayseri'nin plaka kodu olan 38'i gösterdiğinde "Kayseri" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" tezahüratları yaparak, Kayseri'de yaşanan terör saldırısına tepkilerini gösterdiler.
Trabzonsporlu taraftarların yer aldığı tribünde de "Bir Ölür Bin Doğarız" ve "Vatan Sana Canım Feda" yazılı pankartlar açıldı.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:18
- Tartışmalı pozisyon
Toplam 4
Yorum
yOk Hakemlerin belirlediği bir lig, her zaman kollanan bir beşiktaş, Tff başkanı ise beşiktaşı şampiyon yapan eski başkan, futboldan soğuttunuz.
- Tartışmalı pozisyon
Toplam 4
Yorum
mustafa vermeyin aga vermeyin, müsabakaya da başlamaya gerek yok zaten maç başlamadan sonuç belli olmuş. Bence bu kadar hatanın arkasında bir art niyet var.
- Tartışmalı pozisyon
Toplam 4
Yorum
tff Hakeme kırmızı kart göstermeli. Bjk nin formasını giymeyi unutmuş. 12 numarayla Halil Umut Meler sahada .
Visca rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.