"Yapabiliriz de yapmayabiliriz de"

Abdullah Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 haftada 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldıklarını hatırlatarak, "Namağlup yolumuza devam ediyoruz. Avrupa'nın 3 namağlup takımından biriyiz. Bizim için inişler çıkışlar olabilir ama oyun kalitesini çok değiştirmeden bu dönemleri geçiriyoruz. Benim için önemli olan da bu. Örneğin, geçen hafta Gençlerbirliği maçında takımın yüzde 40'ı yoktu ama oyun planında hiç bir şaşma olmadı. Oyun planına, düzenine oyuncular sadık kaldı. Belki kazanmaya daha yakın olan taraftık ama sonuçta Ankara deplasmanından 1 puanla dönmek de önemliydi." dedi.

- "Trabzonspor ile oynadığınız her maç zordur"

Avcı, bu haftaki rakipleri Trabzonspor'un her zaman ve her durumda çok zorlu bir rakip olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Trabzonspor her zaman Türk futbol tarihinin önemli takımlarından bir tanesidir. İnişli çıkışlı grafikleri olabilir. Rakibimiz sezon başı itibarıyla yeniden yapılanan, özellikle son haftalarda ivmeyi, oyun ritmini yakalamış ve oyun organizasyonları olan bir takım. Trabzonspor ile oynadığınız her maç, kim oynarsa oynasın zordur. İyi bir rakiptir. Her maç zordur ama maçı kolaya çevirmek için biz de çalışıyoruz. Trabzonspor'un bulunduğu durum belki gerçekçi değil, onlar da bir an evvel üst sıralara çıkmak istiyor. Keyifli bir mücadele olacağını düşünüyoruz. Umarım karşılığını alırız. Kazanma alışkanlığımız var, kaybetmiyoruz. 14. haftayı bitirdik, ligin tepesindeyiz bu çok güzel bir duygu ve bunu devam ettirmeyi hedefliyoruz."

- "Oyun kalitemizi düşürmeden devam ettirmek istiyoruz"

Abdullah Avcı, son haftalardaki rakiplerinin çıkışta ve az gol yeme serileri ile karşılarına gelmesi ile ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Ligin süresi uzadıkça takımların, oyunları, planları daha da oturuyor. Bu bir gerçektir. Antalyaspor çok önemli bir çıkış yaptı, burada zor ve güzel bir maç oynadık. Trabzonspor aynı çıkışta. Gençlerbirliği zaten ligin en az gol yiyen takımı. Sahanın içinde bir oyun planı var. Çıkış yakalamış bir takım, biz de özellikle sezon başından beri yakaladığımız ritmi, yerimizi ve oyun kalitemizi düşürmeden devam etmek istiyoruz."

- "Emre bizimle olacakmış gibi duruyor"

Avcı, geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu'nun takımla antrenmanlara katıldığını açıkladı.

Abdullah Avcı, sakat oyuncularının durumuyla ilgili olarak ise, "Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Hakan Özmert, Trabzonspor karşılaşmasında bizimle beraber olmayacaklar. Emre ve Yalçın ise takımla çalışmalara başladı. Emre bizimle olacakmış gibi duruyor. Yalçın'ın da oynamasını bekliyoruz. Cezalı oyuncumuz da yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Transfer yapabiliriz de yapmayabiliriz de"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, transfer çalışmalarına yılın her döneminde devam ettirdikleri aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Yalnızca şu an değil 2-2,5 senedir transferle ilgili çalışıyoruz. Zaman zaman mevcut havuzumun içine oyuncu atıyoruz. Takımımızda pahalı transfer ve sayı olarak fazla transfer hiçbir zaman olmamıştır. Takımın içinde mevcut sisteme fayda sağlayacak oyuncularla ilgili çalışmalarımız var. Transfer yapabiliriz de yapmayabiliriz de. Hem kupayı hem de ligi sağlıklı biçimde götüren grup enerjisi yüksek bir takımla çalışıyorum. Oyuncularımdan son derece memnunum, farklı bir şey olursa bakacağız. Bir yandan yapacakmış gibiyiz bir yandan da öyle bir durumumuz yok gibi."