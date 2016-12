Ferhat Öztorun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 haftada 7 puan toplayan ve kalesinde yalnızca 1 gol gören Trabzonspor'a karşı zorlu bir maç oynayacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu hafta Trabzonspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Sahada zorlu bir mücadele olacaktır. Kendi sahamızda avantajımızı kullanıp kazanmak istiyoruz. İnşallah, güzel bir oyun ve galibiyetle sahadan ayrılırız. Trabzonspor son haftalarda iyi sonuçlar aldı ve toparlandı. Zaten Trabzonspor'un büyüklüğü tartışılmaz. Sonuçta yeni bir oluşum içindeler, başlangıçta bu şekilde inişler ve çıkışlar olabilir. Bizim için zor bir maç olacak, artık hiçbir maç kolay değil."

- "Her şey güzel gidiyor"

Ligde son 3 haftada aldıkları beraberliklerle ilgili olarak ise Ferhat, "Lig çok uzun bir maraton ve her puan puandır diye düşünüyorum. Sonuçta takım yenilmiyor ve zirvedeki yerini de koruyor. Bu çok önemli bir şey. Her zaman çok iyi oynamayabilirsiniz ama böyle durumlarda kaybetmemek de çok önemlidir. Şu an her şey güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in başarısının en önemli faktörünün kulübün düzenli yapısı olduğunun altını çizen 29 yaşındaki oyuncu, "Kulüpteki düzen bizlere de sirayet ediyor. Oyuncular olarak da bizim görevimiz verilen taktiği, görevi sahada en iyi şekilde uygulamak ve kendi performansımızı yüksek tutmak. Futbolcular bunu yaptığı zaman da başarı geliyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Rekabet, performansımızı artırıyor"

Turuncu-lacivertli takımda sol bek için Eren Albayrak ve Alparslan Erdem ile güzel bir rekabet içinde bulunduklarını aktaran Ferhat Öztorun, şöyle devam etti:

"Rekabet, performansımızı artırıyor. Aramızda çok güzel bir rekabet var. Hocamız her hafta iyi olanı ya da kafasındaki taktiğe hangi oyuncu uyuyorsa onu oynatıyor. Bizler de kim oynarsa oynasın elimizden gelenin en iyisini sahada vermeye çalışıyoruz."

Sezon sonunu ve şampiyonluğu çok fazla düşünmediklerini söyleyen deneyimli futbolcu, "Biz daha çok olaya maç maç bakıyoruz. Her maçı kazanabileceğimiz, puan alabileceğimiz karşılaşma olarak görüyoruz. Tek tek ilerleyeceğiz. Bakalım sonu nereye gidecek, hep beraber göreceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.