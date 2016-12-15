Emre Belözoğlu müjdesi

Spor Toto Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 17 Aralık Cumartesi günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, geçtiğimiz hafta sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu da katıldı. Emre, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Durumu iyiye giden Emre Belözoğlu'nun Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Turuncu-lacivetli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Hakan Özmert ise antrenmana çıkmadı. Mahmut ve Hakan bu hafta da takımdaki yerlerini alamayacak.

Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise 5'e 2 top kapma, koordinasyon ve Trabzonspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.