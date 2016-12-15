Emre Belözoğlu müjdesi
Medipol Başakşehir'de tedavisi devam eden Emre Belözoğlu takımla çalışmalara katıldı.
Spor Toto Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 17 Aralık Cumartesi günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, geçtiğimiz hafta sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu da katıldı. Emre, idmanın tamamında takımla çalıştı.
Durumu iyiye giden Emre Belözoğlu'nun Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Turuncu-lacivetli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir ve Hakan Özmert ise antrenmana çıkmadı. Mahmut ve Hakan bu hafta da takımdaki yerlerini alamayacak.
Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise 5'e 2 top kapma, koordinasyon ve Trabzonspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:42
- Hâlâ hakem tartışılıyor
Toplam 9
Yorum
partal Hakan Abi'ye , Arif Abiye bir sezonda çalınan 18 penaltıyı konuşmuyoruz.
- Rize’nin Stoch aşkı
Toplam 6
Yorum
ali stochun ne olduğunu ilk olarak aykut kocaman çözdü. sarhoş bir şekilde trafik kazası yapmıştı. anında yolladı kulüpten. bence en iyisini yapt
- ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı
Toplam 8
Yorum
sabri kardes ceyhun,umut,engini unutmussun sanirim. Onur da direkten döndüydü.Sadece hatirlatiyim dedim.
Emre Belözoğlu müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.