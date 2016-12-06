Medipol Başakşehir'de ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiren Cengiz Ünder'in yetiştiği kulüp olan TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, genç oyuncunun çok daha büyük işlere imza atacağına inandığını söyledi.

Seyit Mehmet Özkan, yaptığı açıklamada, Cengiz'in gelişime açık ve çok karakterli bir futbolcu olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Cengiz, Bundesliga'ya transfer olan Çağlar Söyüncü ile Altınordu projesinin en iyi üretimlerindendir. Kariyer planına tam olarak uygun ilerleyen bir oyuncu. Çok doğru bir kulüpte, Abdullah hoca gibi gençlere ve Türk futbolcusuna değer veren bir teknik direktöre emanet. Başakşehir de bizim gibi bir proje kulübü. Cengiz için bize 200 bin avro daha fazla teklif yapan kulüpler de vardı ama biz Abdullah hocamıza söz vermiştik. Çünkü diğerleri proje takımları değillerdi. Eğer Cengiz, Başakşehir'den gidecekse Süper Lig'in üzerindeki Avrupa'nın 4 büyük liginden birine gider. Cengiz'in fiyatı da 10 milyon avrodan başlar."

"Cengiz'in içinde Hagi genetiği var"

Cengiz'in, Beşiktaş maçında attığı gibi şık gollere devam edeceğine inandığının altını çizen Özkan, genç oyuncunun oyun zekasıyla yaptığı asistlere yenilerine ekleyeceğini dile getirdi.

Altınordu Kulübünün Başkanı, Cengiz'in üstün oyun zekasıyla şık asistler yapmaya devam edeceğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cengiz her zaman uyumlu, pozitif, çok saygılı ve saha içinde soğukkanlı bir futbolcudur. Cengiz'i Altınordu'da sol kanatın yanı sıra tıpkı Hagi gibi serbest oyuncu olarak da oynattık. Çünkü Cengiz'in içinde Hagi genetiği var ama sürekli forvet arkası da oynayamaz, sıkılır. İnşallah Hagi gibi 30 metreden gollerini de göreceksiniz."

Seyit Mehmet Özkan, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Cengiz'i 14 yaşında izlediğini ve çok beğendiğini ifade etti.

"Cengiz, hep kendinden büyüklerle oynadı"

Cengiz Ünder'i, 10 yaşında altyapılarına kazandırdıklarını söyleyen Seyit Mehmet Özkan, izledikleri ilk maçta genç oyuncunun yeteneklerini belli ettiğini aktardı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir amatör maçta Cengiz'i bulduklarını belirten Özkan, şöyle devam etti:

"Sındırgı'da 10 yaşında çok yetenekli bir çocuk olduğunu söylediler. Scout ekibimizle gidip Cengiz'i izledik. Yeteneği muazzamdı. Ailesini bulduk, tesislerimize davet ettik. Babası Ahmet Bey, deri işi yapan bir esnaf. Ahmet Bey'e işini İzmir'e taşımayı teklif ettik ama Balıkesir'de mutlu olduğunu söyleyerek kabul etmedi. 3 gün bizimle kalıp, 'Eti senin, kemiği bizim' diyerek 2007 Ağustos ayında Cengiz'i bize teslim etti. O günden sonra Cengiz bizimle kaldı. Tüm altyapı eğitimini bizde aldı. Yetenekleri ufak ufak parıldıyordu. Fizik olarak küçük ama yetenek olarak büyük bir futbolcuydu. Cengiz, hep kendinden büyük yaş gruplarıyla oynadı. Böylelikle sahada, fizik gücü yüksek rakiplerine karşı zor durumlardan nasıl kurtulacağını öğrendi. Başakşehir'e transfer olurken, sade bir tören yaptık. Annesi bu törende bana, 'Mehmet Bey 10 yıl ben baktım, 10 yıl da sen baktın." dedi. Bir Türk annesinden bunu duymak benim için her şeyden önemli. Bu da benim için yeter. İnsan parayı kazanıyor, kaybediyor ama insan kazanmak zor bir şey."

"Salih, Premier Lig oyuncusu olurdu"

Salih Uçan'ın da kendi altyapılarından çıkan bir oyuncu olduğunu hatırlatan Özkan, 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili şunları kaydetti:

"Aykut Kocaman Fenerbahçe'de kalsaydı Salih, Premier Lig oyuncusu olurdu. Salih fantastik bir oyuncudur ama kimse saha içinde ondan Aurelio gibi basmasını beklemesin. Savaşçı karakteri vardır ama Salih esas olarak Sergen gibi göze hoş gelen, tribünleri keyiflendirecek ve seyirciyi sahaya çekecek bir oyuncudur. Advocaat çok kaliteli ve deneyimli bir hoca, ligin ikinci yarısında Salih'ten çok yararlanacağını düşünüyorum. Keşke Aykut hoca Fenerbahçe'de devam etseydi ve Salih Roma'ya gitmeseydi."

Altınordu Kulübü Başkanı Özkan, sezon başında Bundesliga'ya transfer olan Çağlar Söyüncü'nün de kendilerini gururlandırdığını ve doğru yolda olduklarını bir kez daha ispatladığını belirtti.