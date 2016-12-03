 Eto’o’ya önlem yok – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Eto’o’ya önlem yok

    Eto’o’ya önlem yok
    MEDİPOL Başakşehirspor Teknik Direktörü , Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun çok önemli bir isim olduğunu belirterek, "Ancak ona özel bir önlem almayacağız. Biz takım olarak hücum edip takım olarak savunma yapıyoruz. Maç çok zor geçer" dedi.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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