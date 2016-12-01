 Emre Belözoğlu takımla çalıştı – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Emre Belözoğlu takımla çalıştı

    Emre Belözoğlu takımla çalıştı

    Spor Toto Süper Lig'de yenilgisiz lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 3 Aralık Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaptan Emre Belözoğlu da idmanın tamamında takımla çalıştı.

    Deneyimli oyuncunun, Antalyaspor maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.

    Teknik direktör Avcı yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise 5'e 2 top kapma, koordinasyon ve Antalyaspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

    Turuncu-lacivertli takımda, sakatlıkları bulunan Samuel Holmen ve Cenk Ahmet Alkılıç ise takımdan ayrı koşu yaptı.

    Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:06
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