Emre Belözoğlu takımla çalıştı
Spor Toto Süper Lig'de yenilgisiz lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 3 Aralık Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Deneyimli oyuncunun, Antalyaspor maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.
Teknik direktör Avcı yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise 5'e 2 top kapma, koordinasyon ve Antalyaspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Turuncu-lacivertli takımda, sakatlıkları bulunan Samuel Holmen ve Cenk Ahmet Alkılıç ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:06
- F.Bahçe avantajlı
Toplam 10
Yorum
fbli kadıköyde derbiler 3 ihtimalli değildir 1,5 ihtimallidir berbaerlik belki ama geçen seneki gomezli kadroyu bile dağıtan bir fb var dikkatinizi çekerim
- F.Bahçe avantajlı
Toplam 10
Yorum
BJK 1903 385 maçın 146'sında kazanan taraf Fenerbahçe, 122'sinde Galatasaray olurken, 117 maç beraberlikle BEYLER BIZI GS LE KARISTIRMAYIN BENDEN UYARMASI ARTI BIZ COK RAHATIZ YENILIRSE FENER DÜSÜNSÜN NASILSA GINE 1 PUAN ÖNDEYIZ YENILIRSEKDE ANLATABILDIMI STRESE GIRECEK TAKIM FENER :)
- Kara Kartal'dan dostluk mesajı
Toplam 6
Yorum
Lazer1903 başsağlığı dileriz merak etme.
Emre Belözoğlu takımla çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.