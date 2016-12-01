 ''Cengiz’i satmayacağız'' – Fotomaç – 01 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''Cengiz’i satmayacağız''

    ''Cengiz’i satmayacağız''
    Performansıyla bu sezon ön plana çıkan 'in genç yıldızı için kulüpten açıklama geldi. Asbaşkan , her geçen gün Cengiz'le ilgili transfer haberleri çıktığını belirterek, "Bu konuda kararımız kesin. Cengiz'i satmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.
    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Cengiz’i satmayacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.