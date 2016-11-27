Galibiyeti kaçırdık
Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, “Doğru futbol oynadık. Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz ancak liderliğimiz devam ediyor” dedi
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş önünde doğru ve akıllı bir oyun sergilediklerini söyledi. Avcı, "Maçta öne geçtik ve ikinci golü de bulabilirdik. 2 puanı biz kaybettik diye düşünüyorum. Aslında maçı 'Emre'den önce ve sonra' diye ayırmak lazım. Eğer Emre çıkmasaydı maçı iyi bir skorla bitirebilirdik. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarını bizim karşımızda yapamadılar" diye konuştu.
EMRE ÇOK DEĞERLİ OYUNCU
Avcı, "Emre Belözoğlu Türk futbolunun en büyük üç oyuncusundan bir tanesi. Oynamak istiyorsa, burası onun kulübü. Onun gibisini bulamıyoruz" diyerek, deneyimli oyuncunun ara transfer döneminde kalmasını istediğini de belirtti. Genç teknik adam maçın son bölümünde Mahmut ile buldukları golle ilgili olarak ise "Bu pozisyonu izlemedim. Gördükten sonra yorum yapabilirim. Beşiktaş taraftarına bize gösterdikleri saygı için teşekkür ediyoruz. Bakalım bizim hikayemiz nereye gidecek" dedi.
AVCI'DAN AYNI KADRO
Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de değişiklik yapmadı. Turuncu- lacivertli takımda, tek eksik sakatlığı bulunan Hakan Özmert bulunuyordu. Adalesinde yırtık bulunan ve tedavisi devam eden Hakan, Beşiktaş maç kadrosunda yer almadı.
EMRE ÇOK DEĞERLİ OYUNCU
Avcı, "Emre Belözoğlu Türk futbolunun en büyük üç oyuncusundan bir tanesi. Oynamak istiyorsa, burası onun kulübü. Onun gibisini bulamıyoruz" diyerek, deneyimli oyuncunun ara transfer döneminde kalmasını istediğini de belirtti. Genç teknik adam maçın son bölümünde Mahmut ile buldukları golle ilgili olarak ise "Bu pozisyonu izlemedim. Gördükten sonra yorum yapabilirim. Beşiktaş taraftarına bize gösterdikleri saygı için teşekkür ediyoruz. Bakalım bizim hikayemiz nereye gidecek" dedi.
AVCI'DAN AYNI KADRO
Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de değişiklik yapmadı. Turuncu- lacivertli takımda, tek eksik sakatlığı bulunan Hakan Özmert bulunuyordu. Adalesinde yırtık bulunan ve tedavisi devam eden Hakan, Beşiktaş maç kadrosunda yer almadı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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