Cengiz Ünder affetmedi
Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki maç nefesleri keserken konuk takımın golünü Cengiz Ünder attı. Başakşehir'in bu golde üç pasta Beşiktaş ceza alanına gelmesi ve genç Cengiz'in son vuruştaki ustalığı dikkat çekti. Son haftalarda yükselen form grafiği ile dikkat çeken Cengiz attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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