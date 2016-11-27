 Cengiz Ünder affetmedi – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    affetmedi

    Cengiz Ünder affetmedi
    Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki maç nefesleri keserken konuk takımın golünü Cengiz Ünder attı. Başakşehir'in bu golde üç pasta Beşiktaş ceza alanına gelmesi ve genç Cengiz'in son vuruştaki ustalığı dikkat çekti. Son haftalarda yükselen form grafiği ile dikkat çeken Cengiz attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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