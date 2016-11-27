Başakşehir'e Emre'den iyi haber
Medipol Başakşehir'in Beşiktaş ile yaptığı karşılaşmada üst adalesindeki zorlanma nedeniyle oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.
Kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaş maçının ilk yarısını tamamlayamayan Emre'nin, hafta içinde tedavisinin devam edeceği ve Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında forma giyme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Turuncu-lacivertli takımın kaptanı, 1-1 sona eren Beşiktaş mücadelesinin 39. dakikasında yerini Joseph Attamah'a bırakmıştı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
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