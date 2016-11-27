 Başakşehir'e Emre'den iyi haber – Fotomaç – 27 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir'e Emre'den iyi haber

    Başakşehir'e Emre'den iyi haber

    Medipol Başakşehir'in Beşiktaş ile yaptığı karşılaşmada üst adalesindeki zorlanma nedeniyle oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.

    Kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaş maçının ilk yarısını tamamlayamayan Emre'nin, hafta içinde tedavisinin devam edeceği ve Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, 3 Aralık Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında forma giyme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

    Turuncu-lacivertli takımın kaptanı, 1-1 sona eren Beşiktaş mücadelesinin 39. dakikasında yerini Joseph Attamah'a bırakmıştı.

    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:58
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir'e Emre'den iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.