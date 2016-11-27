Başakşehir "Üç büyükler"e meydan okuyor

Turuncu-lacivertliler, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra, dün oynanan karşılaşmada da Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, ürettiği gol pozisyonu sayısı bakımından galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de "Üç büyükler"le oynadığı toplam 51 maçın 30'undan puan çıkarmayı başardı. Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 14 galibiyet, 16 beraberlik alırken, 21 maçı kaybetti. Söz konusu maçlarda rakiplerinin filelerine 62 gol gönderen Medipol Başakşehir, kalesinde ise 75 gol gördü.

- Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "kabusu" oldu

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette Medipol Başakşehir, özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "kabusu" oldu.

Turuncu-lacivertliler, iki güçlü rakibine karşı oynadığı maçlarda yalnızca birer galibiyet geride, aynı zamanda rakiplerinden sadece ikişer gol az attı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk yıllarında galibiyet alamadığı Galatasaray'a karşı ise çıktığı son 5 maçta üstünlük kurmuş durumda.

- Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları



Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile bugüne kadar ligde oynadığı 17 maçta, rakibinin yalnızca bir galibiyet gerisinde bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım ile karşılaştığı lig maçlarında 3 kez kazanan turuncu-lacivertliler, 4 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki tam 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan maçlarda gol sayıları da birbirine çok yakın. Siyah-beyazlıların 21 golüne, turuncu-lacivertliler 19 golle yanıt verdi.

Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın yaptığı İstanbul ekibinin, Fenerbahçe ile arasındaki rekabette de durum çok benzer.

İki takım arasında ligde geride kalan 17 maçta Fenerbahçe 8, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere bitti.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne karşı turuncu-lacivertliler 21 gol attı.

- Galatasaray'a karşı son 5 maçta üstünlük



Medipol Başakşehir, ligdeki ilk 3 yılında Galatasaray'a karşı galibiyet alamamıştı. Turuncu-lacivertliler, son 3 sezonda ise güçlü rakibine üstünlük sağlamış durumda.

Galatasaray ile oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Medipol Başakşehir, sadece bir kez yenildi.

Genel tabloya bakıldığında ise Galatasaray'ın üstünlüğü gözüküyor. İki takım arasındaki 17 maçta sarı-kırmızılılar 9 kez, turuncu-lacivertliler 4 kez kazandı, 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın 31 golüne, Medipol Başakşehir 22 golle karşılık verdi.

- Beşiktaş maçları

2007-2008:

Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - 0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 2 - 1

2008-2009:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1 - 1

Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - 1

2009-2010:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1 - 1

Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - 0

2010-2011:

Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - 2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 2 - 1

2011-2012:

Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1 - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 2 - 2

2012-2013:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 1 - 1

Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - 2

2014-2015:

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1 - 2

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 0 - 0

2015-2016:

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2 - 0

Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 2 - 2

2016-2017:

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1

- Fenerbahçe maçları



2007-2008:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

2008-2009:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2009-2010:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1

2010-2011

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2011-2012:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2

2012-2013:

Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0

2014-2015:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2

2015-2016:

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

2016-2017:

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0

- Galatasaray maçları

2007-2008:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3

2008-2009:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1

2009-2010:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1

2010-2011:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 3-1

2011-2012:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-0

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-1

2012-2013:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 1-3

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2014-2015:

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2

2015-2016:

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3

2016-2017:

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2