Avrupa'nın en iyisi Başakşehir
Ligde oynadığı 12 maçta kalesinde 8 gol gören Medipol Başakşehir, liglerinde lider olan Real Madrid, Juventus, Chelsea ve RB Leipzig gibi takımları geride bıraktı.
En kritik veri deplasmanda
2 yıl önce Süper Lig'de yükselmesine rağmen her geçen yıl adım adım zirveye göz kırpan Medipol Başakşehir, ligde liderliği elinden bırakmıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise bu yolda giderken en önemli kozu olan kompakt oyundan vazgeçmedi. Özellikle savunmadaki başarılı oyunuyla dikkat çeken Medipol Başakşehir, ligde geride kalan 12 haftada deplasmanda oynadığı 6 maçta kalesinde 2 gol gördü. Bu istatistik şu anda Medipol Başakşehir'i Avrupa'nın en az gol yiyen takımı konumunda bulunduruyor. Zira İtalya Seri A'da Juventus deplasmanda oynadığı 6 maçta kalesinde 4 gol gördü. La Liga'da Lider Real Madrid 6 deplasman maçında kalesinde 4 gol, Ligue 1'de Monaco 7 dış saha maçında 9 gol, RB Leipzig 7 deplasman maçında kalesinde 6 gol, Premier Lig'de 6 deplasman maçında Chelsea 6 gol görerek Başakşehir'in gerisinde kaldı.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:37
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 106
Yorum
noname besiktas zaten gecen seneden beri hakemler tarafından kollanıyor sasirmadık...
- Buz gibi faul
Toplam 8
Yorum
Siyah Evet cok zekiler, hakemler zaten Avrupa'da da bizi kolluyor ligde de. Ya allah askina bunu renkliler soylemesin hic degilse, komik oluyor.
- Trabzonspor çıkış arıyor
Toplam 5
Yorum
Sinan saruhan Yönetimle baskanlaErsun yanalin takımda uzun süre kalması lazım.başarı için şart nevzat aydın da çok zeki ve çalışkan sabir basarıyı getirir
Avrupa'nın en iyisi Başakşehir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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