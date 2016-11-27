21 maçtır yenilmiyor
Medipol Başakşehir takımı Süper Lig'de oynadığı son 21 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 21 lig maçının 14 tanesini kazanan ve 7 kez berabere kalan turuncu- mavililer, en son 12 Mart 2016 tarihinde sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Bu arada, Başakşehir deplasmanda ligin en başarılı takımı konumunda. Dışarıda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan lider, rakip filelere 13 gol gönderip 2 gol yedi.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
21 maçtır yenilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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