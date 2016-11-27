 21 maçtır yenilmiyor – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    21 maçtır yenilmiyor

    21 maçtır yenilmiyor
    takımı Süper Lig'de oynadığı son 21 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 21 lig maçının 14 tanesini kazanan ve 7 kez berabere kalan turuncu- mavililer, en son 12 Mart 2016 tarihinde sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Bu arada, Başakşehir deplasmanda ligin en başarılı takımı konumunda. Dışarıda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan lider, rakip filelere 13 gol gönderip 2 gol yedi.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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