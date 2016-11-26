''Galibiyeti hak ettik''

Avcı, Vodafone Arena'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle ilk 35 dakikada çok etkili bir futbol ortaya koyduklarını belirtti.

Beşiktaş'ın çok etkili oyunculara sahip bir takım olduğunun altını çizen Avcı, şöyle devam etti:

"Maçın ilk 15 dakikasına baskılı başlamayı düşünüyorduk, oyuncularımız çok coşkuluydu. Emre Belözoğlu sakatlanıp çıkana kadar, 35 dakika baskılı oynadık ve 3 net pozisyon bulduk. Emre çıktıktan sonra bir 10 dakikalık bölümde baskı yedik ama çok net pozisyon vermedik. Beşiktaş'ın duran toptan attığı gol ve Quaresma'nın frikiği dışında pozisyonu yoktu. Beşiktaş'ta Atiba'nın etkili futbolu sayesinde ilk yarıda Oğuzhan ikinci yarıda da Tolgay bloklar arasında dolaşmaya başladı. Beşiktaş'ın bu bölgedeki bağlantılarını kesip, rakibimizi kenara yönlendirip orada baskı yapmayı planladık ve yaptık. Maçta 5 net gol pozisyonumuz vardı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçını da seyrettim, rakibimiz ne Napoli ne de Benfica maçlarında bu maçta olduğu gibi bir ilk 35 dakikalık bölümü hiç yaşamadı. Bugün buraya gelirken, 1 puan kağıt üzerinde sağlıklı duruyordu ama sahada oyun gücümüzü gösterdik. Bu nedenle galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz ama liderliğimiz devam ediyor. Çok önemli bir rakipten 1 puan ile dönmek de takımımıza öz güven sağlayacaktır."



"OYUNU EMRE ÖNCESİ VE SONRASI OLARAK İKİYE AYIRABİLİRİZ"

Abdullah Avcı, Emre'nin sakatlığının kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Oyunu Emre öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabiliriz. Emre sakatlanınca oyuncu grubunun da bir güven kaybı oldu. Biz oyunun her bölümünü geliştirmeye çalışıyoruz. Emreli ve Emresiz oyun planlarımız var. Tabi ki Emre'nin ayağı başka bir şey. Bu sene Emresiz de maçlar kazandık. Çok kolay özel oyuncular yetişmiyor." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, şampiyonlukla ilgili gelen sorular üzerine ise şunları kaydetti:

"Biz hafta hafta düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlarımız daha zor geçecek. Gelen rakipler artık daha savunma prensipli gelebiliyorlar. Dar alanda oyunları çözmek kolay değildir. Şimdi cumartesi günü oynayacağımız Antalyaspor maçını düşüneceğiz. İlk yarı bitsin nerelerde olacağız sonra konuşmak daha sağlıklı olur." sözlerine yer verdi.



CENGİZ İLE YAŞADIĞI DİYALOG

Avcı, karşılaşmanın ilk yarısında ceza sahasında yerde kalan ve hakemi aldattığı gerekçesiyle sarı kart gören genç oyuncusu Cengiz Ünder ile yaşadığı diyaloğu ise şöyle anlattı:

"Cengiz'e 'Var mı oğlum bir şey.' dedim. 'Hocam ufak bir çarpma var ama sanırım penaltı değil.' dedi. 'Atma kendini' dedim. Bizim için önemli olan doğru insan yetiştirmektir."

Avcı, Mustafa Pektemek'in de oyuna girdiği kısa sürede topu tutarak ve mücadele ederek takıma katkı sağladığını belirtti.

Abdullah Avcı, son olarak, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu ve taraftarlarına gösterdikleri misafirperverlik ile maç öncesinde açılan pankart için teşekkür etti.