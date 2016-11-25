Turuncu-lacivertli kulübün "Amaç bir tebessüm" sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Emre Belözoğlu, Medipol Mega Hastanesinde kanser tedavisi gören çocuklara sürpriz ziyarette bulundu.

Deneyimli futbolcu, ziyaret sırasında tedavi gören çocuklardan 16 yaşındaki Eren'e "Şampiyonluk yarışında en büyük rakibimiz Beşiktaş gibi gözüküyor, ne diyorsun?" dedi. "Valla biz alacağız ağabey, sizin şansınız yok." cevabını alan Emre Belözoğlu, bunun üzerine "Öyle gözüküyor, sizin kadronuz daha iyi ama biz de elimizden geldiğince mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Trabzonluları çok seviyorum"

Emre Belözoğlu, hasta çocuklardan Trabzonlu Muhammed ile de şakalaştı.

Trabzonluların kendisini sevmediğini belirten Emre, "Benim anne tarafım Trabzonlu, Maçkalı. Beni çok hoş bulmazlar ama ben Trabzonluları çok seviyorum. Çünkü benim anne tarafımın yarısı Trabzon'da yaşıyor." diye konuştu.

Emre, futbol hayatını Çin'de sürdüren milli oyuncu Burak Yılmaz'ı da telefonla arayarak, çocuklarla konuşmasına aracılık etti. Burak Yılmaz da en kısa sürede çocukları ziyaret edeceğine söz verdi.