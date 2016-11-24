''Bulunduğumuz yerin hakkını vereceğiz''

Avcı, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı öncesinde, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile yapacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş ile yapacakları maçın güzel bir mücadeleye sahne olacağını ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"İlk yarı itibarıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor gibi şampiyon olmuş takımları yenerek buraya geldik. Beşiktaş karşısında da bu duyguyu yaşamak isteriz. Hiçbir kaygımız yok. Kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir maç oynamak ve bunun sonucunu almak bizi mutlu edecektir. Alamasak da bu yarışın içinde olmak kulübün en temel hikayelerinden bir tanesi. Adım adım ilerleyeceğiz. Henüz 11. haftadayız, olumlu ya da olumsuz sonuçlar olacak. Cumartesi akşamı Vodafone Arena'da çok güzel bir mücadele olacağının garantisini verebiliriz. Bulunduğumuz ve saygı gördüğümüz yerin hakkını veren bir oyunu sahada göstermek istiyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız."

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın Benfica ile dün akşam oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesini tribünden izlediğini belirterek, "Beşiktaş 3-4 senedir devamlı gelişen, geçen sene de şampiyonluk yaşamış bir takım. Bu sene de bizimle beraber ligin tepesinde. Şampiyonlar Ligi'nde de çok sağlıklı gidiyorlar. Beşiktaş, bireysel oyuncu zenginliğine sahip bir takım. Statta da çok güzel bir atmosfer vardı. Senelerdir saygı duyduğumuz Beşiktaş taraftarını da canlı olarak gördük. Takımı 3-0 mağlup olmasına rağmen inanılmaz bir destekle takımını ikinci yarıya hazırladı." ifadelerini kullandı.

Avcı, şampiyonlukla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Şampiyonluk veya liderlik bir sonuçtur. Ligin daha 11. haftasını bitirdik. Her hafta bizim için bir eşik atlamak oluyor. Yol haritasının nereye gideceğini devre arası itibarıyla göreceğiz. Bunun içinde çok dalgalanmalar olacak." diye konuştu.



"GEREKSİZ YERE TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Abdullah Avcı, devre arasındaki transfer planıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Birbirine yakın 23 değerli oyuncum var. Çok iyi bir rekabet ortamına sahibiz. Önümüzdeki hafta kupa maçları başlıyor. Takımımızın çok istikrarlı gitmesi nedeniyle ortalama ilk 11'imizden 9-10 oyuncuyu sayabilirsiniz. Oynamayan oyuncular da onları zorluyorlar, kupada da bu futbolcularımızı kullanacağım. Oyuncularımdan gitmek isteyen olursa, talipleri olursa ki şu an böyle bir düşüncemiz yok, ama ekip olarak bunun için de planlarımız hazır. Mevcudun daha iyisini bulursam alırım. Çünkü bir sistem oyunu oynuyoruz, bu parçanın içine girecek oyuncu varsa değerlendiririz, yoksa gereksiz yere transfer yapmayacağız."