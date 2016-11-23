Başakşehir fırtına gibi!
Ç.Rize galibiyetiyle ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren M.Başakşehir, ilk 11 hafta itibarıyla, ligde son 13 yılın en başarılı takımı konumunda. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ayrıca 24 yıl sonra 4 büyükler dışında ilk 11 haftayı lider kapatan ilk takım oldu. Son olarak 1992-93'te Kocaelispor bu başarıyı yakalamıştı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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