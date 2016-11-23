 Başakşehir fırtına gibi! – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Başakşehir fırtına gibi!

    Başakşehir fırtına gibi!
    Ç.Rize galibiyetiyle ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren , ilk 11 hafta itibarıyla, ligde son 13 yılın en başarılı takımı konumunda. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ayrıca 24 yıl sonra 4 büyükler dışında ilk 11 haftayı lider kapatan ilk takım oldu. Son olarak 1992-93'te Kocaelispor bu başarıyı yakalamıştı.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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