Son 13 yılın en başarılı lideri
Spor Toto Süper Lig'de ilk 11 haftada aldığı 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayan Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk 11 hafta baz alındığında son 13 yılın en başarılı takımı oldu.
Medipol Başakşehir, 2005-2006 sezonunda 29 puan toplayan Fenerbahçe'yi ise 3 gol averajı ile geride bıraktı. Sarı-lacivertliler, o yıl attığı 26 gol ve kalesinde gördüğü 10 golle, +16 averaja sahipti.
- 24 yıl sonra 11. haftayı lider kapatan ilk takım
Spor Toto Süper Lig'in yenilgisiz lider takımı Medipol Başakşehir, 24 yıl sonra 4 büyükler dışında ilk 11 haftayı lider kapatan ilk takım oldu.
Son olarak 1992-1993 sezonunda Kocaelispor, ilk 11 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 28 puan toplamış ve 11. haftayı lider kapatmıştı.
O sezondan sonra yalnızca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 12. haftalara lider girmişti.
Kocaelispor büyük bir çıkış yakaladığı o sezonda 19. haftada liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Galatasaray'ın şampiyon bitirdiği sezonu Kocaelispor 4. sırada tamamlayabilmişti.
- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftalar itibarıyla liderlerin topladığı puanlar:
|Sezon
|Takım
|Puan
|2015-2016
|Beşiktaş
|26
|2014-2015
|Beşiktaş
|23
|2013-2014
|Fenerbahçe
|28
|2012-2013
|Galatasaray
|22
|2011-2012
|Fenerbahçe
|24
|2010-2011
|Trabzonspor
|26
|2009-2010
|Fenerbahçe
|28
|2008-2009
|Trabzonspor
|26
|2007-2008
|Galatasaray
|25
|2006-2007
|Fenerbahçe
|23
|2005-2006
|Fenerbahçe
|29
|2004-2005
|Fenerbahçe
|28
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 12:04
- Kara Kartal'da keskin viraj
Toplam 8
Yorum
sen beşiktaşı boş ver de kendi maçlarına baksan diyorum çoktan beri kayıplarda idin bakıyorum meydana çıkmışsın merak etme 2 hafta sonra cevabını alırsın.
- Favre’ye dönüş
Toplam 18
Yorum
Galatasaray li ben Sorun teknik direktör değil sorun kendi oyuncularimiz da 1 cavanda boş transfer 2 .singeson boş transfer bakın yönetim hep bekleyiste zaten borç içinde kulüp bu yönetim tam batiracak kulübü bu sezon en kötü ve içler acısı süper lig de siralamada 5 zor kapatiriz ligi böyle giderse
- Yine skandal!
Toplam 17
Yorum
......... SEVGİLİ TS LULAR TFF VE MHK NİN TORPİL KADROSUNDA TS VE GS YOK. VEDE DEVRİN TAKIMLARI DEĞİL TS VE GS. ONUN İÇİN BU İKİ TAKIM MAÇ KAZANACAKSA HAKEMLERİ DE YENMEK ZORUNDA. BAŞKA EKMEK YOK . BAK FB İKİ ,ÜÇ HAFTADA NEREDEN NEREYE GELDİ. D. ÖREN DEMEDİ Mİ FB YARIŞIN İÇİNDE OLACAK DİYE.
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