 Son 13 yılın en başarılı lideri – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Son 13 yılın en başarılı lideri

    Son 13 yılın en başarılı lideri

    Spor Toto Süper Lig'de ilk 11 haftada aldığı 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayan Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki ilk 11 hafta baz alındığında son 13 yılın en başarılı takımı oldu.

    Son olarak Beşiktaş, 2003-2004 sezonunda topladığı 29 puanın yanı sıra, attığı 28 ve yediği 6 golle +22 averaja ulaşmıştı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon topladığı 29 puan ve +19 averajı ile son 13 yılda en başarılı lig başlangıcına sahip takım unvanını elde etti.

    Medipol Başakşehir, 2005-2006 sezonunda 29 puan toplayan Fenerbahçe'yi ise 3 gol averajı ile geride bıraktı. Sarı-lacivertliler, o yıl attığı 26 gol ve kalesinde gördüğü 10 golle, +16 averaja sahipti.

    - 24 yıl sonra 11. haftayı lider kapatan ilk takım

    Spor Toto Süper Lig'in yenilgisiz lider takımı Medipol Başakşehir, 24 yıl sonra 4 büyükler dışında ilk 11 haftayı lider kapatan ilk takım oldu.

    Son olarak 1992-1993 sezonunda Kocaelispor, ilk 11 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 28 puan toplamış ve 11. haftayı lider kapatmıştı.

    O sezondan sonra yalnızca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 12. haftalara lider girmişti.

    Kocaelispor büyük bir çıkış yakaladığı o sezonda 19. haftada liderliği Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Galatasaray'ın şampiyon bitirdiği sezonu Kocaelispor 4. sırada tamamlayabilmişti.

    - Spor Toto Süper Lig'de 11. haftalar itibarıyla liderlerin topladığı puanlar:

    Sezon Takım Puan
    2015-2016 Beşiktaş 26
    2014-2015 Beşiktaş 23
    2013-2014 Fenerbahçe 28
    2012-2013 Galatasaray 22
    2011-2012 Fenerbahçe 24
    2010-2011 Trabzonspor 26
    2009-2010 Fenerbahçe 28
    2008-2009 Trabzonspor 26
    2007-2008 Galatasaray 25
    2006-2007 Fenerbahçe 23
    2005-2006 Fenerbahçe 29
    2004-2005 Fenerbahçe 28
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:04
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