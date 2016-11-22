Başakşehir fırtınası

Ligi kasıp kavuran Medipol Başakşehir, Çaykur Rize engelini de kayıpsız aştı Emre ve Saadane (kk) ile gülen İstanbul ekibi, namağlup liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek zirvedeki yerini korudu. İstanbul ekibi, 11 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor, güçlü rakibi karşısında 12'de Jantscher'in attığı golle 1-0 öne geçti.



EMRE'DEN MÜTHİŞ FRİKİK

Başakşehir bu gole 35'te Emre Belözoğlu ile yanıt verdi. Yıldız futbolcu, frikikten kaleci Diallo'yu avlayıp eşitliği sağladı. Son saniyelerde Epureanu'nun kafa vuruşunda top Saadane'ye çarpıp filelere gitti ve turuncu-mavililer 11'inci haftayı da 3 puanla zirvede kapadılar.