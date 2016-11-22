Başakşehir fırtınası
Ligi kasıp kavuran Medipol Başakşehir, Çaykur Rize engelini de kayıpsız aştı Emre ve Saadane (kk) ile gülen İstanbul ekibi, namağlup liderliğini sürdürdü.
EMRE'DEN MÜTHİŞ FRİKİK
Başakşehir bu gole 35'te Emre Belözoğlu ile yanıt verdi. Yıldız futbolcu, frikikten kaleci Diallo'yu avlayıp eşitliği sağladı. Son saniyelerde Epureanu'nun kafa vuruşunda top Saadane'ye çarpıp filelere gitti ve turuncu-mavililer 11'inci haftayı da 3 puanla zirvede kapadılar.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:01
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
Başakşehir fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.