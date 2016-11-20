Başakşehir, Rizespor'u konuk edecek

Süper Lig'de bu sezon maç kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Çaykur Rizespor karşısında kazanmayı amaçlayan Medipol Başakşehir, Adanaspor'u mağlup ederek 27 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Beşiktaş'tan zirvedeki yerini geri almayı hedefliyor. Turuncu-lacivertlilerin alacağı bir beraberlik de averajı Beşiktaş'tan iyi olduğu için haftayı lider kapamasını sağlayacak.

Çaykur Rizespor ise oynadığı 10 maçta topladığı 10 puanla, 11. haftaya 14. sırada girdi.

Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.



Eksik yok



Medipol Başakşehir'de, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Turuncu-lacivertli takımda kart cezası nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyen Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, bu hafta takımdaki yerini alabilecek.

İstanbul ekibinde, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezondan bu yana forma giyemeyen Alparslan Erdem de hazır duruma geldi.

19 maçtır kaybetmiyor



Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 19 maçı kaybetmedi.

Bu sezon yaptığı 10 maçın 8'ini kazanan, 2'sinden beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da yenilmemişti.

İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla almıştı.