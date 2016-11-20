Başakşehir, Rizespor'u konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, sahadan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.
Çaykur Rizespor ise oynadığı 10 maçta topladığı 10 puanla, 11. haftaya 14. sırada girdi.
Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Eksik yok
Medipol Başakşehir'de, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
Turuncu-lacivertli takımda kart cezası nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyen Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, bu hafta takımdaki yerini alabilecek.
İstanbul ekibinde, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezondan bu yana forma giyemeyen Alparslan Erdem de hazır duruma geldi.
19 maçtır kaybetmiyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 19 maçı kaybetmedi.
Bu sezon yaptığı 10 maçın 8'ini kazanan, 2'sinden beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da yenilmemişti.
İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla almıştı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:59
- Efeler derbisi F.Bahçe’nin
Toplam 1
Yorum
FB77 Bu ülkede sayısız futbol kulübü olsa da gerçek anlamda tek SPOR KULÜBÜ Fenerbahçe 'dir. Laf olsun diye diğer branşları açmakla spor kulübü olunmaz.
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
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