Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun, turuncu-lacivertlilere çok büyük güç kattığını söyledi.

Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada, hakkında "Medipol Başakşehir'de 1 yıl daha kalacak" ve "Sezon ortasında Fenerbahçe'ye gidecek" yönünde haberler çıkan Emre'nin, çok büyük bir oyuncu olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Emre geleceğiyle ilgili henüz kararını vermedi. Oynarsa seve seve kabul ederiz. Futbolcu kalitesi, insan kalitesi çok yüksek, lider bir oyuncu. Emre, son iki senedir oyun kalitemizin artmasındaki önemli etkenlerden bir tanesidir. Buranın evladı gibi. Nasıl bir karar verirse versin biz ona destek olacağız."

"Sonuç ne olursa olsun bizim lehimize olacak"

Avcı, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini keyifle izleyeceğini dile getirdi.

Derbilerin tüm ülke gündeminin en önemli maddesi olduğunun altını çizen Abdullah Avcı, "Rizespor maçını kazandığımız takdirde, derbide sonuç ne olursa olsun lehimize olacak. Tamamen buna odaklıyız. Pazar akşamı oturup, çocukluğumuzdan beri keyifle izlediğimiz bir derbiyi daha izleyeceğiz. Önemli olan bu maçlardan sonra olumlu ve kalıcı şeyler bırakabilmektir. Güzel bir oyunun olacağını umduğum, sonucun kimin lehine olacağını bilemediğim bir karşılaşma oynanacak." ifadelerini kullandı.

"Kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyoruz"

Milli maçlar nedeni ile 17 gün sonra bir lig karşılaşmasına çıkacaklarını hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Galatasaray maçımızı cuma oynamıştık, pazartesi günü de Rize karşılaşmasını oynayacağız. Milli takımlarda yer alan 7 oyuncumuz hazırlıklarımızda yoktu. Mevcut futbolcularımızla son derece sağlıklı bir şekilde çalıştık. Oynamayan futbolcuların ağırlıklı yer aldığı bir hazırlık maçı yaptık. Bugün her karşılaşma çok zor. Maç içindeki detaylar büyük önem taşıyor. Hem fiziksel hem zihinsel hem de taktiksel olarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Her şeyin farkındayız. Rizespor gibi oyununu geliştiren, fizik kalitesi ve temposu yüksek bir takımla ciddi bir mücadeleye gireceğiz. Sabır ve oyunun içinde kalmak bizim için önemli. Oyunun içindeki tüm opsiyonları kullanmalıyız. Kazanmak ve kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyoruz."

Abdullah Avcı, geçtiğimiz çarşamba günü trafik kazası geçiren Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Leonard Kweuke için geçmiş olsun dileklerini iletti. Avcı, ayrıca Bursaspor'un oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Serdar Kurtuluş'a da acil şifalar diledi.

"Şu an itibarıyla böyle bir transfer gündemi yok"



Avcı, takımın en önemli isimlerinden olan Edin Visca'nın, Kerim Frei ve Mustafa Pektemek karşılığında Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına ise şu yanıtı verdi:

"Mustafa Pektemek, sezon sonuna kadar kiralık, sene sonunda durumu netlik kazanacak. Kerim Frei, konusunda insanların anlamadığı bir şey var. Kerim, Türkiye'ye getirdiğim, A Milli Takım'da ilk olarak oynattığım, beğendiğim bir oyuncu. Kerim'i bir sene önce Beşiktaş Kulübünden istemiştim. O zaman Beşiktaş'ın ihtiyacı vardı ve transfer gerçekleşmedi. Şu an itibarıyla o konuyla ilgili hiçbir gelişme yok."

Visca'yı yaz transfer döneminde birçok kulübün istediğini hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Edin Visca'yı yazın transferde isteyenler oldu. Başkanımız bu konuda ısrarcı davrandı ve bizimle kaldı. Şu an itibarıyla böyle bir transfer gündemi yok. Edin'in mukavelesini uzattık. Burada son derece mutlu, bize çok önemli katkılar sağlıyor. Doğru karakteri olan, kendini geliştiren bir oyuncu. Kafamızda böyle bir plan yok, sonraki gelişmelere bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.