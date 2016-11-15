 Başakşehir’den Kerim Frei atağı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ’den atağı

    Başakşehir’den Kerim Frei atağı
    'de 26 puanla lider durumda bulunan Başakşehir bir yandan da transferi düşünüyor. Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Kerim Frei'yi istediği ve yönetime, "Alınsın" raporu sunduğu öğrenildi. Başakşehir, Mustafa Pektemek'in bonservisini de almak istiyor.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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