Avcı, her şeyin sağlıklı gittiğini ve futbolun sonuç odaklı bir oyun olması sebebiyle iniş çıkışların olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Önemli olan sonuna kadar bu yarışın içerisinde olabilmek. Bu bizi çok mutlu edecektir. Bizim bir kaygımız yok. Biz hem kurumsal olarak hem de sahada gelişen bir kulübüz. İnsanların saygısı bizim için çok önemli. Biz, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirliyoruz. Bu hedeflerin üzerine koyabilmek lazım. Sezon başında oyuncularımla hedef olarak üzerine artı bir koyduk. İki senedir üst üste 4. olduk. 59 puan almışsak, 60 yapabilir miyiz? dedik. Oyun kalitemizi arttırmamız lazım dedik. Bu artı bir bizi nereye götürecek onu zaman içerisinde göreceğiz."

Bir süredir oyuncularıyla adım adım büyümeyi ve gelişmeyi hedeflediklerini paylaştığını dile getiren Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyuncunun yerlisi yabancısı olmaz. Oyuncuları altyapıdan beri tanıyorum. Şu anda güzel bir takım kimliğimiz var. İyi bir de takım kaptanımız var. Biz buraya farkındalık oluşturmak için geldik. Medipol grubuna hem spora verdikleri katkı hem de farkındalık oluşturarak yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğimiz zaman bazı şeyleri fark edebiliyoruz. Yaşarken de bir şeylerin farkına varıp sonrasını daha doğru planlamak gerekiyor. Bizler sağlıkla ilgili her organizasyonda yardımcı olmaya çalışıyoruz."