"Arda ve Terim'le görüştüm"

Bağcılar Medipol Hastanesi'nde organ bağışına dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla katılan Emre, burada açıklamalarda bulundu.

Basında çıkan "Fatih Terim ile Arda Turan'ın arasını Emre düzeltti." haberleriyle ilgili soruyu cevaplayan tecrübeli futbolcu şunları kaydetti:

"Gerek Fatih hoca gerek Arda bu konuyla ilgili açıklamaları yapacaklardır. Biri benim hocam. Üzerimde yıllarca emeği olan biri. Diğeri, kardeşimden ayırmadığım bir insan. Burada milli takım söz konusu. Bu dönemde ulusal birliğe çok ihtiyaç var. Hem Arda hem de hocamız aralarında konuştular. Her ikisi de gerekli tecrübeye sahip. Gerekli konuşmayı yaptılar."

Milli takım kampının devam ettiğini ve bu konuyu çok uzatmamak gerektiğini ifade eden Emre, Arda Turan'ın, Fatih Terim için çok önemli bir futbolcu olduğunu aktararak, "Burada ben olmuşum ya da başkası olmuş önemli değil. Kimin aracı olduğu önemli değil. Olması gereken buydu. Ben, hem Fatih hoca hem de Arda ile görüştüm. Bu işin bir ara bulucuya ihtiyacı yoktu. Her ikisi de birbirleri için önemli insanlar. Arda bu takımın kaptanı. O sorumluluğun bilincinde. Bundan sonra yapması gerekeni yapacaktır." diye konuştu.



Türkiye'de futbolun çok daha önemli konuların önüne geçebildiğini vurgulayan Emre Belözoğlu, organ bağışı üzerine düzenlenen etkinlikle ilgili ise, "Bu önemli haftada, buraya organ bağışına farkındalık oluşturmak adına destek için geldik. Sağlığımız yerindeyken insanlarda biraz farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize. Sağlıklıyken hayatın değerinin farkında olabileceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı.