Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'de yenilgisiz lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 4 Kasım Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Futbolcular 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasının ardından, Galatasaray maçının taktiği üzerinde çalıştı.
Turuncu-lacivertli takımda, Galatasaray karşılaşması öncesinde cezalı Epureanu ve geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlığı süren Alparslan Erdem dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:02
- F.Bahçe iç sahada daha başarılı
Toplam 1
Yorum
Ota boca juniors Mükemmel bilgiler.emeği geçenlere teşekkürler.
- Söz Advocaat’ta
Toplam 3
Yorum
mert oyunculara bişey demicem bu sefer ama bu adamın teknik ve taktiğine artık inanmıyorum bu adamda ruh yok farklı bişey olmayacak yani
- Yenilmezler
Toplam 8
Yorum
Moltes Quaresma gol atında Beşiktaş yenmiyor. Bide vodafone arena da iki beraberlik. Neyse ki kaybetmiyoruz. Bence Benfica yı çok pis yenmek lazım burada. Hayde Beşiktaş hayde.
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