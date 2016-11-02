 Galatasaray maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

    Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

    Spor Toto Süper Lig'de yenilgisiz lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 4 Kasım Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular ilk olarak ısınma hareketlerini gerçekleştirdi.

    Futbolcular 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasının ardından, Galatasaray maçının taktiği üzerinde çalıştı.

    Turuncu-lacivertli takımda, Galatasaray karşılaşması öncesinde cezalı Epureanu ve geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlığı süren Alparslan Erdem dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:02
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