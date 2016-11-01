Başakşehir gururlu
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-1 kazandıkları Akhisar maçında, son 4 haftada gol yemeyen bir takıma 5 gol attıkları için mutlu olduklarını söyledi. Avcı, "Süper Lig'in en az gol yiyen, en fazla gol atan ve lider takımıyız. Bu bizi gururlu kılıyor" diye konuştu.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
Başakşehir gururlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.