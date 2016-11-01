 Başakşehir gururlu – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    gururlu

    Başakşehir gururlu
    Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-1 kazandıkları Akhisar maçında, son 4 haftada gol yemeyen bir takıma 5 gol attıkları için mutlu olduklarını söyledi. Avcı, "Süper Lig'in en az gol yiyen, en fazla gol atan ve lider takımıyız. Bu bizi gururlu kılıyor" diye konuştu.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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