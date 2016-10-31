Silindir Başakşehir
Başakşehir, Akhisar Belediyespor’u Cengiz, Visca (2), Mahmut ve Mossoro ile 5-1 yendi. Ligde 22 gole ulaşan ve 5 gol yiyen İstanbul ekibi, ‘en çok atan en az gol yiyen’ takım durumunda.
Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor'a gol yağdırdı. Karşılaşmayı 5-1 kazanan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada puanını 23'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
PERDEYİ CENGİZ AÇTI
16'da Cengiz ve 20'de Visca ile skoru bir anda 2-0'a getiren İstanbul ekibi, 28'de Rodallega'nın golüne engel olamadı: 2-1. Visca 31'de kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. Evsahibi ekip 39'da Mahmut ile farkı 3'e çıkardı: 4-1. 52'de Mossoro skoru 5-1 olarak ilan etti.
SON 18 MAÇI KAZANDI
Medipol Başakşehir takımı Süper Lig'de oynadığı son 18 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 18 lig maçının 12 tanesini kazanan ve altı kez berabere kalan M.Başakşehir en son 12.03.2016 tarihinde sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olmuştu.
AVCI: MUTLUYUZ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 9. haftasında 5-1 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçında son 4 haftada gol yemeyen bir takıma 5 gol attıkları için mutlu olduklarını söyledi. Avcı, "Liderlik bizi mutlu ediyor. Bu hikaye bizi nereye götürecek göreceğiz" dedi.
CENGİZ 1 GOL ATTI 2 ASİST YAPTI
Medipol Başakşehir'in, sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer ettiği 19 yaşındaki futbolcusu Cengiz Ünder, Akhisar karşılaşmasında 1 gol ve 2 asist ile başarılı bir peformans ortaya koydu. Öte yandan son 4 haftada hiç gol yemeyen Akhisar, Başakşehir'den 5 gol yiyerek taraftarlarını üzdü.
EPUREANU CEZALI OLDU
Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak Başakşehir'de, takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan Epureanu, Akhisar maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
MAÇTAN NOTLAR
-Süper Lig lideri Başakşehir'i, yaklaşık 3 bin taraftarı 90 dakika destekledi. Akhisar Belediyespor'u ise az sayıda taraftarı destekledi. Başakşehir taraftarı maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
-Medipol Başakşehir ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan heyecanlı karşılaşmayı 15 Temmuz gazileri de izledi. 25 gazinin oturduğu tribündeki koltuklarda Türk bayrakları yer aldı.
-Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, karşılaşmayı izlemeye gelen çocuklara hediye paketi dağıttı. Çocuklara ayrıca içinde gıda malzemelerinin olduğu paketler karşılaşma öncesinde verildi.
PERDEYİ CENGİZ AÇTI
16'da Cengiz ve 20'de Visca ile skoru bir anda 2-0'a getiren İstanbul ekibi, 28'de Rodallega'nın golüne engel olamadı: 2-1. Visca 31'de kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. Evsahibi ekip 39'da Mahmut ile farkı 3'e çıkardı: 4-1. 52'de Mossoro skoru 5-1 olarak ilan etti.
SON 18 MAÇI KAZANDI
Medipol Başakşehir takımı Süper Lig'de oynadığı son 18 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 18 lig maçının 12 tanesini kazanan ve altı kez berabere kalan M.Başakşehir en son 12.03.2016 tarihinde sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olmuştu.
AVCI: MUTLUYUZ
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 9. haftasında 5-1 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçında son 4 haftada gol yemeyen bir takıma 5 gol attıkları için mutlu olduklarını söyledi. Avcı, "Liderlik bizi mutlu ediyor. Bu hikaye bizi nereye götürecek göreceğiz" dedi.
CENGİZ 1 GOL ATTI 2 ASİST YAPTI
Medipol Başakşehir'in, sezon başında TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer ettiği 19 yaşındaki futbolcusu Cengiz Ünder, Akhisar karşılaşmasında 1 gol ve 2 asist ile başarılı bir peformans ortaya koydu. Öte yandan son 4 haftada hiç gol yemeyen Akhisar, Başakşehir'den 5 gol yiyerek taraftarlarını üzdü.
EPUREANU CEZALI OLDU
Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak Başakşehir'de, takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan Epureanu, Akhisar maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
MAÇTAN NOTLAR
-Süper Lig lideri Başakşehir'i, yaklaşık 3 bin taraftarı 90 dakika destekledi. Akhisar Belediyespor'u ise az sayıda taraftarı destekledi. Başakşehir taraftarı maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
-Medipol Başakşehir ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan heyecanlı karşılaşmayı 15 Temmuz gazileri de izledi. 25 gazinin oturduğu tribündeki koltuklarda Türk bayrakları yer aldı.
-Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, karşılaşmayı izlemeye gelen çocuklara hediye paketi dağıttı. Çocuklara ayrıca içinde gıda malzemelerinin olduğu paketler karşılaşma öncesinde verildi.
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
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Masteyk Size aynısı olmaz dostum olsa ılk bese gıremezsınız zaten yıllardır top falan oynadıgı yok fenerın
- "Fırat Aydınus F.Bahçe'nin 12. oyuncusuydu"
Toplam 37
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FIKRI BEYAZ FENERLI OLMAN SPORAHLAKINA ENGELMI: BIRAZ AYNAYA BAKSANA
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
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karakartal la tufan ne içiyosan bize de ver
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