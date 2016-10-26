Liderden mesaj var

Lider Başakşehir'de söz kaptanın. Takım olarak sahada en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Şampiyonluk sözleri için erken. Kazanmaya alıştık ve bunu sürdürmek için çalışıyoruz" diye konuştu.