 Liderden mesaj var – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Liderden mesaj var

    Liderden mesaj var
    Lider Başakşehir'de söz kaptanın. Takım olarak sahada en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Şampiyonluk sözleri için erken. Kazanmaya alıştık ve bunu sürdürmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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